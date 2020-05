Eskalerende handlinger fra iransk side er uacceptable, siger den amerikanske udenrigsminister.

USA er klar til at straffe dem, der overholder atomaftalen med Iran.

Det siger udenrigsminister Mike Pompeo onsdag amerikansk tid.

Ifølge Pompeo vil USA således standse den sanktionsdispensation, som primært russiske selskaber har haft i Iran.

Det er USA's svar på Irans voksende pres på USA for at fjerne sanktioner, som det blev påkrævet i aftalen fra 2015.

Ifølge nyhedsbureauet AFP kan det bringe aftalen "til randen af et sammenbrud".

- Disse eskalerende handlinger er uacceptable, og jeg kan ikke retfærdiggøre at forny dispensationen, udtaler Mike Pompeo i en erklæring ifølge AFP.

USA har i forvejen et stramt greb om Iran og har genindført tunge sanktioner mod landet, efter at præsident Donald Trump trak USA ud af atomaftalen i 2018.

Mike Pompeo oplyser, at USA har udstedt et 60 dages varsel, således at udenlandske virksomheder involveret i Arak-projektet har tid til at afvikle deres aktiviteter i Iran.

Iran har fjernet og ødelagt kernen i atomreaktoren i Arak. Det er et af de mest centrale atomkraftværker i landet. Styret har dog tidligere meldt ud, at det kan rekonstruere reaktoren, hvis der bliver behov for det.

Sammen med Rusland og Kina støtter Storbritannien, Frankrig og Tyskland fortsat atomaftalen med Iran.

USA's særlige repræsentant for Iran, Brian Hook, siger, at Trumps politik om at lægge "maksimalt pres" på iranerne giver dem et valg mellem forhandling eller et økonomisk sammenbrud.

- Som følge af USA's pres står de iranske ledere over for en beslutning: Forhandl med os eller håndter et økonomisk kollaps, siger Brian Hook onsdag amerikansk tid ifølge nyhedsbureauet Reuters.

/ritzau/