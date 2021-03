- Lad være med at rejse hertil, siger præsident Joe Biden, mens flere og flere migranter kommer mod USA.

USA står over for den største bølge af migranter, der kommer til landet via Mexico, i 20 år.

Det udtaler ministeriet for indenlandsk sikkerhed tirsdag lokal tid. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Antallet af migranter, der søger mod USA fra Mellemamerika og Mexico, er løbende steget siden april 2020.

Det er fattigdom, vold og korruption i Mexico, Guatemala, Honduras og El Salvador, som i flere år har fået mennesker til at søge mod en bedre tilværelse i USA, lyder vurderingen.

Aktuelt har situationen med coronavirus gjort det sværere at opretholde grænsekontrollen.

De fleste voksne, der rejser alene, og familier bliver afvist ved grænsen, udtaler den amerikanske minister for indenlandsk sikkerhed, Alejandro Mayorkas.

- Vi er et sted, hvor vi vil se flere mennesker ved den sydvestlige grænse, end vi har gjort i de sidste 20 år, siger han i en meddelelse.

Flere end 100.000 mennesker blev mødt af USA's grænsevagter ved grænsen til Mexico i februar i år. Det er det højeste på en måned siden 2019. Heriblandt var 9500 uledsagede børn.

Men migranterne skal ikke komme til USA, lyder det fra den amerikanske præsident, Joe Biden, der i et interview med ABC News tirsdag opfordrer migranter til at blive væk.

- Ja, jeg kan rimelig klart sige "lad være med at rejse hertil". Lad være med at forlade din by eller dit lokalsamfund, siger præsidenten.

Ifølge ministeriet for indenlandsk sikkerhed er størstedelen af dem, der bliver afvist ved grænsen, voksne, som rejser alene.

Imens bliver børn, nogle helt ned til seks år, ikke afvist. Og Joe Bidens administration arbejder for at sætte behandlingstiden i disse tilfælde ned.

- Situationen, som vi på nuværende tidspunkt står over for ved den sydvestlige grænse, er svær.

- Vi fastholder sikkerheden ved vores grænser, håndhæver lovene og lever op til vores værdier og principper, siger Alejandro Mayorkas.

/ritzau/