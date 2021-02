Det bliver nemmere i USA at håndtere vaccine fra Pfizer, hvor ultrakolde temperaturer ikke længere er krav.

USA's lægemiddelstyrelse (FDA) har godkendt, at coronavaccine fra selskaberne Pfizer og BioNTech kan opbevares ved en almindelig frysetemperatur.

I stedet for at opbevare den på temperaturer mellem minus 60 og minus 80 grader, kan den i en periode op til to uger opbevares på temperaturer mellem minus 15 og minus 25 grader, lyder det nu.

Det kan gøre det nemmere at håndtere vaccinen, hvis den alligevel ikke behøver blive opbevaret så koldt, som retningslinjerne hidtil har angivet.

De meget lave temperaturer krævede nemlig særlige frysere - også når vaccinen skal distribueres til forskellige delstater.

Pfizer og BioNTech havde i første omgang besluttet, at vaccinen skulle opbevares ved minus 70 grader, da selskaberne relativt sent i forløbet tog hul på test af, hvordan vaccinen kunne opbevares.

Vaccinen er taget i brug i store dele af verden. Det var den første, der kom til Danmark og rundt i EU. Danmark har vaccineret med lægemidlet siden slutningen af 2020.

Inden for de kommende uger ventes det, at Pfizer og BioNTech også vil sende informationer om den varmere opbevaring til andre myndigheder i verden.

/ritzau/Reuters