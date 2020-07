Ifølge Reuters har USA på et døgn registreret 54.879 virustilfælde. Det er det hidtil højeste på verdensplan.

USA slår natten til fredag dansk tid rekord med flest registrerede smittetilfælde af coronavirus på 24 timer.

Ifølge en opgørelse fra nyhedsbureauet Reuters har USA det seneste døgn registreret 54.879 tilfælde af coronavirus.

Det er ifølge Reuters det højeste antal registrerede tilfælde på 24 timer for noget land i verden.

Ifølge en opgørelse fra nyhedsbureauet AFP har USA registreret 53.069 tilfælde, hvilket ikke er det højeste i verden, men det højeste hidtil i USA.

Den tidligere rekord på verdensplan lød på 54.771 smittetilfælde, hvilket Brasilien registrerede 19. juni.

Det er anden dag i træk, at USA registrerer et rekordhøjt antal smittede. Det sker dagen før fejringen af landets uafhængighedsdag 4. juli, hvor massevis af amerikanere normalt stimler sammen.

Ud over et rekordhøjt antal smittede viser en opgørelse fra Johns Hopkins University, at USA har registreret 649 dødsfald de seneste 24 timer.

Det bringer det samlede antal dødsfald i USA op på 128.677, siden coronavirus brød ud.

For bare to uger siden registrerede USA omkring 22.000 nye smittetilfælde om dagen. De seneste syv dage har tallet ligget over 40.000.

Samtidig er antallet af nye smittetilfælde steget i 37 ud af 50 delstater i løbet af de seneste par uger.

Florida er lige nu den hårdest ramte af alle de amerikanske delstater. Torsdag registrerede den over 10.000 nye tilfælde på en enkelt dag.

Tidligere på ugen advarede den øverste ansvarlige for kampen mod infektionssygdomme hos USA's sundhedsmyndigheder, Anthony Fauci, om, at det daglige antal smittede i landet snart kan ramme 100.000, hvis ikke der bliver indført nationale tiltag for at stoppe spredningen.

/ritzau/