Aftale skulle have været ophævet for årtier siden, siger USA's udenrigsminister, Mike Pompeo.

Washington D.C.. USA opsiger en aftale, som USA og Iran indgik i 1955.

Det meddeler USA's udenrigsminister, Mike Pompeo.

Meddelelsen kommer, efter at den internationale domstol i Haag (ICJ) tidligere onsdag beordrede USA til at hæve sanktioner mod Iran, netop med begrundelse i aftalen fra 1955.

Den gamle aftale sikrer økonomiske og konsulære forhold mellem USA og Iran.

Kendelsen fra Haag er i teorien juridisk bindende, men det amerikanske nyhedsbureau AP skriver, at det er tvivlsomt, om USA agter at rette sig efter ICJ-kendelsen.

USA har indført sanktioner mod Iran, efter at præsident Donald Trump har trukket USA ud af atomaftalen med Iran.

Det er den aftale, som Trumps forgænger, præsident Barack Obama, samt Storbritannien, Frankrig, Rusland, Kina og Tyskland indgik med Iran for at få kontrol med det iranske atomprogram.

Trump mener, at aftalen er for dårlig.

USA indførte de første sanktioner i august, og der ventes flere i november.

Ifølge nyhedsbureauet AFP var kendelsen i Haag onsdag enstemmig blandt dommerne.

Dommer Abdulqawi Ahmed Yusuf siger, at USA skal sikre, at der ikke er nogen hindring for sendinger af medicin, hospitalsudstyr, mad, landbrugsvarer og flydele.

AP citerer Abdulqawi Ahmed Yusuf for at understrege, at den foreløbige kendelse ikke dikterer det endelige resultat af sagen.

Det er i stedet at betragte som en kendelse, der er gyldig, mens arbejdet med at nå en endelig kendelse pågår.

I Washington D.C., den amerikanske forbundshovedstad, siger udenrigsminister Pompeo, at aftalen fra 1955 skulle have været skrottet for årtier siden.

Han siger også, at Iran misbruger Haag-domstolen til politiske formål og til propaganda.

De iranske påstande er, siger Pompeo, "absurde".

/ritzau/