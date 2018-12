Amerikanske myndigheder ændrer praksis efter dødsfald blandt migrantbørn. Nu skal de sundhedstjekkes.

De amerikanske grænsemyndigheder skal til at udføre sundhedstjek på alle migrantbørn i deres varetægt. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Tiltaget sker, efter at to børn er døde, efter at de har været i de amerikanske myndigheders varetægt.

Senest omkom en otteårig dreng fra Guatemala, efter at han tidligere på dagen var blevet udskrevet fra hospitalet.

Drengen blev sendt til et hospital i New Mexico, efter at han mandag havde vist tegn på, at han var blevet syg.

Hospitalet sendte ham ud med en recept på noget medicin og med meldingen om, at han var blevet forkølet og havde feber.

Men senere på dagen var den gal igen. Drengen, der var sammen med sin anholdte far, blev igen indlagt på hospitalet med kvalme og opkast. Han døde mandag kort før midnat.

Grænsemyndighederne har endnu ikke fastlagt den præcise dødsårsag, men har meddelt, at der vil blive iværksat en grundig undersøgelse.

Der vil blive lavet sundhedstjek på alle børn i grænsemyndighedernes varetægt, lyder det fra advokat Kevin K. McAleenan.

- Det er et tragisk tab, siger han og udviser sympati på vegne af myndighederne.

Derudover blev det også meldt ud, at grænsemyndighederne vil revidere sin politik, hvad angår migrantbørn og have særligt fokus på dem, der er under ti år.

I starten af december døde en syvårig pige, som også er fra Guatemala.

