USA's justitsministerium betegner sigtede nordkoreanske hackere som "verdens førende bankrøvere".

USA har sigtet tre personer fra Nordkorea for at have planer om at stjæle og afpresse sig til mere end 1,3 milliarder dollar - godt otte milliarder kroner - i kryptovalutaer og traditionelle valutaer fra banker og andre virksomheder rundt om i verden.

Det skriver BBC.

De sigtede personer, der ikke er anholdt, arbejder ifølge det amerikanske justitsministerium for Nordkoreas militære efterretningstjeneste.

De er også sigtet for at have taget del i et cyberangreb i 2017, som lammede det britiske sundhedsvæsens computersystemer.

I forbindelse med offentliggørelsen af sigtelserne sagde John Demers, der er leder af justitsministeriets afdeling for bekæmpelse af cyberkriminalitet, at "Nordkorea er blevet et forbrydersyndikat med et flag".

Dermed antyder han, at planen om cyberangreb er sket på ordre fra højeste sted i Nordkorea.

- Nordkoreas agenter, der anvender tastaturer frem for våben, stjæler penge fra digitale apps i stedet for pengesække. De er verdens førende bankrøvere, siger John Demers.

Alle tre mænd menes at befinde sig i Nordkorea, som ikke udleverer statsborgere til retsforfølgelse i USA.

En af de sigtede, Park Jin Hyok, blev for to år siden sigtet for at have medvirket i et hackerangreb mod filmselskabet Sony Entertainment Pictures.

/ritzau/