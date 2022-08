Lyt til artiklen

Det internationale nyhedsbureau AP er onsdag eftermiddag kommet med en noget opsigtsvækkende nyhed.

Den omhandler en plan om at snigmyrde en af Donald Trumps tidligere topfolk, mens han var i Det Hvide Hus.

Manden, der skulle slås ihjel, er ingen ringere end den forhenværende nationale sikkerhedsrådgiver John Bolton.

Han fungerede som en af Donald Trumps helt tætte rådgivere, da Trump sad i Det Ovale Kontor.

Hvordan John Bolton skulle slås ihjel, står endnu ikke klart.

Men det står klart, at manden, der skulle stå bag planerne om at myrde Bolton, er en iransk mand.

AP beskriver, at Shahram Poursafi, som manden hedder, officielt er blevet sigtet for forsøg på lejemord af det amerikanske forsvarsministerium.

Netop 46-årige Shahram Poursafi har længe været i de amerikanske myndigheders søgelys.

Sådan ser FBIs 'Most Wanted'-plakat af Shahram Poursafi ud. Foto: FBI Vis mere Sådan ser FBIs 'Most Wanted'-plakat af Shahram Poursafi ud. Foto: FBI

Det fremgår af en simpel søgning på hans navn.

Det første resultat, som dukker op, er FBIs hjemmeside over mest eftersøgte personer.

Her kan man blandt andet læse om Shahram Poursafi, at han angiveligt er medlem af den iranske Revolutionsgarde.

Samtidig beskrives det, at han blandt andet er mistænkt for at stå bag støtte til terrorisme og:

»Forsøg på at udføre et lejemord på en tidligere topembedsmand i den amerikanske regering,« lyder det videre.

Netop John Bolton var en markant del af Donald Trumps Hvide Hus.

For det første var han allerede kendt som forhenværende amerikansk ambassadør til FN under George W. Bush.

Bolton blev anset for at være en høg under Bush. Og det rygte tog han med sig ind i sit job som national sikkerhedsrådgiver under Trump fra april 2018 til september 2019.

Donald Trumps tidligere nationale sikkerhedsrådgiver John Bolton skal have været genstand for et forsøg på lejemord af en iraner. Foto: JONATHAN DRAKE Vis mere Donald Trumps tidligere nationale sikkerhedsrådgiver John Bolton skal have været genstand for et forsøg på lejemord af en iraner. Foto: JONATHAN DRAKE

Her var han en stærk fortaler for at underkende den atomaftale, USA tidligere havde indgået med Iran.

John Boltons tid med Donald Trump endte knap så kønt, da han i 2020 udkom med sin bog om sin tid i Det Hvide Hus med Trump.

Her beskrev han i flere tilfælde store problemer med den forhenværende præsidents tid i embedet.