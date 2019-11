Ifølge Det Hvide Hus er der udsigt til et snarligt gennembrud i handelsforhandlingerne mellem USA og Kina.

Den amerikanske regering ser optimistisk på muligheden for snart at indgå en handelsaftale med Kina.

Det siger Stephanie Grisham, der er pressechef i Det Hvide Hus, i et interview torsdag med tv-kanalen Fox News.

- Jeg kan ikke kommentere samtalerne med Kina, men vi er meget, meget optimistiske om, at en aftale snart falder på plads, siger hun.

Torsdagen igennem har det bølget frem og tilbage med meldinger som peger i hver sin retning i handelsstriden mellem verdens to største økonomier.

Først kom der en officiel melding fra Kina om, at en ophævelse af toldsatser vil være del af en kommende delaftale.

Det blev efterfølgende bekræftet af unavngivne kilder i USA's regering - over for både Bloomberg News og The Wall Street Journal.

Men senere blev det modsagt af to andre anonyme kilder fra administrationen.

Det kinesiske handelsministerium oplyste ellers tidligere torsdag, at forhandlerne fra Kina og USA er blevet enige om i faser at tilbagerulle told på hinandens varer i forbindelse med en kommende delvis handelsaftale, som præsident Trump annoncerede i oktober.

- Handelskrigen begyndte med toldafgifter, og den bør ende med fjernelse af toldafgifter, sagde talsmand i det kinesiske handelsministerium, Gao Feng på et pressemøde.

/ritzau/