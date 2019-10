Pentagon bekræfter, at kampstyrker og andre soldater sendes til Saudi-Arabien, skriver Reuters.

USA's forsvarsministerium bekræfter oplysninger om, at et stort antal amerikanske soldater skal sendes til Saudi-Arabien.

De omfatter soldater, der kan bemande luftværnsanlæg og egentlige kampstyrker.

Nyhedsmediet Bloomberg skriver, at det drejer sig om 1800 soldater.

Det første hold amerikanske soldater blev sendt afsted til ørkenstaten, efter at et stort saudisk olieanlæg blev ødelagt under et droneangreb 14. september.

Kilder, der er bekendt med sagen, siger til Reuters, at det er et større antal.

