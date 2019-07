Amerikanske soldater i Saudi-Arabien skal yde en præventiv støtte mod nye trusler i regionen, oplyser USA.

Saudi-Arabiens kong Salman har godkendt udstationeringen af amerikanske soldater i landet. Det sker for at øge sikkerheden og stabiliteten i regionen.

Det rapporterer det statslige nyhedsbureau i Saudi-Arabien, SPA, fredag.

I en erklæring bekræfter det amerikanske forsvarsministerium, Pentagon, udstationeringen.

Ministeriet oplyser, at USA vil sende soldater og ressourcer til Saudi-Arabien for at yde "præventiv" støtte set i lyset af "nye, troværdige trusler".

Gestussen kommer midt i stigende spændinger mellem USA og Iran i Golfen.

Tidligere fredag oplyste Iran, at det har beslaglagt en britisk olietanker i Hormuzstrædet. Samtidig afviste Iran en amerikansk påstand om, at USA torsdag ødelagde en iransk drone over netop Hormuzstrædet.

En unavngiven embedsmand fra det saudiarabiske forsvarsministerium oplyser til SPA, at beslutningen om at tage imod amerikanske soldater har til formål "at øge samarbejdet om at forsvare sikkerheden og stabiliteten i regionen".

Yderligere er formålet "at bevare freden i regionen", siger embedsmanden.

En amerikansk embedsmand, der udtaler sig på betingelse af anonymitet, fortæller, at udstationeringen vil omfatte omkring 500 personer fra USA's militær.

Udstationeringen er en del af en plan om at sende flere amerikanske soldater til Mellemøsten, som blev annonceret af Pentagon i juni.

I juni oplyste Pentagon, at USA vil sende yderligere 1000 soldater til Mellemøsten.

Dengang kaldte USA's fungerende forsvarsminister, Patrick Shanahan, forøgelsen et forsøg på at "øge sikkerheden omkring amerikanske interesser" i regionen.

I forvejen har amerikanerne oprustet markant i Mellemøsten, siden præsident Donald Trump sidste år valgte at trække USA ud af den internationale aftale om Irans atomprogram, der blev indgået i 2015.

For nuværende består oprustningen af omtrent 10.000 soldater, flere langtrækkende bombefly samt et hangarskib med støttefartøjer.

The Washington Post beskriver den øgede amerikanske tilstedeværelse som et signal til Iran. Samtidig skal det berolige amerikanske allierede i regionen.

