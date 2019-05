Hangarskib skal sendes til Mellemøsten for at få Iran til at afstå fra angreb på amerikanske interesser.

USA vil sende hangarskibet USS Abraham Lincoln og en tilhørende flådestyrke til Mellemøsten for at sende et "klart og umisforståeligt" signal til Irans præstestyre.

Det siger præsident Donald Trumps nationale sikkerhedsrådgiver, John Bolton, i en udtalelse natten til mandag dansk tid.

Det skriver flere nyhedsbureauer herunder AP.

- Som modsvar til et stigende antal bekymrende hændelser og advarsler vil vi indsætte USS Abraham Lincoln og dens tilhørende flådestyrke samt en deling af bombefly til den centrale kommandoregion, lyder det fra Bolton i udtalelsen.

Ifølge den nationale sikkerhedsrådgiver indsættes flådestyrken for at få Iran og landets allierede til at afstå fra at angribe eller modarbejde amerikanske interesser.

- USA søger ikke at starte en krig med det iranske regime, men vi er fuldt ud parate til at svare på ethvert angreb, om det så kommer fra en af Irans stedfortrædere i regionen, fra Revolutionsgarden eller fra den iranske hær, siger Bolton.

Udstationeringen af flådestyrken kommer samtidig med øgede spændinger mellem USA og Iran over sidstnævntes atomprogram.

USA valgte i maj sidste år at trække sig fra den atomaftale, som blev indgået mellem en række lande og Iran.

Med aftalen forpligtede Iran sig til kraftigt at begrænse udvinding og berigelse af uran.

/ritzau/