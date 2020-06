Emmanuel "Toto" Constant er mistænkt for drab på hundredvis af Aristide-tilhængere i 1990'erne.

Emmanuel "Toto" Constant, som tidligere var leder af en voldelig paramilitær gruppe i Haiti, er blevet deporteret til hjemlandet fra USA.

- Han sidder nu varetægtsfængslet i Port-au-Prince, oplyser justitsministeriets kontor i Haitis hovedstad.

Den 63-årige er sendt tilbage til Haiti efter at have siddet fængslet i USA i 12 år, hvor han er blevet dømt for økonomisk svindel i staten New York ifølge avisen Miami Herald.

Constant var leder af den berygtede paramilitære Front for Fremskridt og Fremgang i Haiti (FRAPH) under Raoul Cedras' militære diktatur fra 1991 til 1994, og han beskyldes for krænkelser af menneskerettighederne.

Han er angiveligt skyld i drab på hundredvis af tilhængere af den styrtede præsident Jean-Bertrand Aristide i 1990'erne.

I 2000 blev han dømt for at have medvirket til en massakre i Haiti i 1994. Han blev dømt in absentia.

Da Aristide igen kom til magten i 1994 med hjælp fra USA flygtede Constant og kom senere til USA. hvor han fik lov til at blive på grund politisk ustabilitet i Haiti.

Haiti er et af de fattigste lande på den nordlige halvkugle.

Det amerikanske nyhedsmagasin The Nation har tidligere skrevet, at den amerikanske efterretningstjeneste CIA hjalp til med at oprette FRAPH i Haiti.

CIA har hårdnakket afvist oplysningerne i både The Nation og også tidligere lignende påstande, der har været fremme i andre amerikanske medier blandt andet i den ansete avis Washington Post.

Ifølge The Nation har den amerikanske efterretningstjeneste brugt FRAPH's politiske magtbase i Haiti til at presse præsident Aristides regering til en mere moderat politik, efter at den folkevalgte Jean-Bertrand Aristide i oktober 1994 vendte hjem til Haiti fra sit eksil i USA. I 1996 udløb hans præsidentperiode.

Aristide blev præsident igen fem år senere.

Han havde en fortid som katolsk præst i et slumkvarter i Port-au-Prince og var talsmand for befrielsesteologien, der er stærkt inspireret af marxismen. Efter Aristides tiltrædelse i februar 2001 tog politisk uro til i Haiti. En opstand i begyndelsen af 2004 førte til Aristides afgang, der muligvis var påtvunget af USA.

