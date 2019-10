USA's forsvarsministerium bekræfter, at det sender yderligere 3000 soldater til Saudi-Arabien for at forsvare landet.

Styrken omfatter soldater, der kan bemande luftværnsanlæg, og egentlige kampstyrker.

Samtidig overfører USA Patriot-raketter til nedskydning af fly og droner og et meget avanceret raket- og radaranlæg, der kendes under betegnelsen Thaad.

'Forsvarsminister Esper informerede her til morgen (fredag, red.) den saudiske kronprins og forsvarsminister, Muhammad bin Salman, om den ekstra udstationering af tropper for at sikre og forstærke forsvaret af Saudi-Arabien,' lyder det i en erklæring fra Pentagon.

'Lagt sammen med andre udstationeringer, som er besluttet eller autoriseret inden for den seneste måned, udgør det ekstra 3000 soldater,' hedder det.

Det vil markere en betydelig militær optrapning i regionen omkring Den Persiske Bugt og forstærke konflikten mellem USA og Iran.

Det første hold amerikanske soldater blev sendt afsted til ørkenstaten, efter at et stort saudisk olieanlæg blev ødelagt under et droneangreb 14. september.

De shiamuslimske houthi-oprørere i Yemen tog skylden for angrebet. Det er her, at halvdelen af kongerigets olieproduktion kanaliseres igennem.

Men USA og Saudi-Arabien har beskyldt Iran for at stå bag angrebet. Det benægter Iran.

USA's udenrigsminister, Mike Pompeo, kaldte i sidste måned angrebet med droner en iransk krigserklæring.

Saudi-Arabien har siden 2015 ledet en arabisk koalition, der har bombet militære og civile mål i de houthi-kontrollerede områder, der støttes af Iran.

De militære spændinger i regionen er vokset, siden USA sidste år trådte ud af den internationale atomaftale med Iran. Samtidig genindførte præsident Donald Trump hårde økonomiske sanktioner mod landet.

4. juli opbragte den britiske flåde efter anmodning fra USA en iransk olietanker ud for Gibraltar. Senere samme måned opbragte Iran en olietanker indregistreret i Storbritannien. Begge skibe er siden frigivet.

Iran melder fredag, at et iransk tankskib er ramt af to raketter i Det Røde Hav. Det er sket ud for den saudiske storby Jeddah.

