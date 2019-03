I Jerusalem bliver USA's konsulat mandag en del af landets ambassade. Det vækker vrede blandt palæstinensere.

USA vil mandag sammenlægge landets konsulat og ambassade i Jerusalem.

Det oplyser det amerikanske udenrigsministerium i en pressemeddelelse natten til mandag dansk tid.

USA's konsulat i Jerusalem, der i årtier i praksis har fungeret som ambassade for palæstinenserne, vil fra mandag blive lagt ind under den amerikanske ambassade i byen.

Beslutningen om kun at have én samlet mission i Jerusalem blev offentliggjort i oktober sidste år af den amerikanske udenrigsminister, Mike Pompeo.

Den varslede fusion har vakt vrede blandt de palæstinensiske ledere.

Det førte også til voldsomme sammenstød, da den amerikanske ambassade flyttede fra Tel Aviv til Jerusalem i maj sidste år.

Ambassadeflytningen var kulminationen på et forløb, der begyndte, da USA's præsident, Donald Trump, under den amerikanske valgkamp lovede at flytte ambassaden til Jerusalem.

