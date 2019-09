Det amerikanske justitsministerium sagsøger Edward Snowden for blandt andet at overtræde fortrolighedsaftaler.

USA har indledt et søgsmål med whistlebloweren Edward Snowden, der tirsdag har udgivet sin nye bog, "Permanent Record".

Det oplyser det amerikanske justitsministerium.

Ministeriet siger, at Snowden har udgivet bogen uden først at lade efterretningsmyndigheder læse den igennem. Det lyder desuden, at taler, som Snowden har givet, overtræder fortrolighedsaftaler.

Snowden, der var ansat ved Det Nationale Sikkerhedsagentur (NSA), lækkede i 2013 hemmelige dokumenter om USA's overvågning af internet og telefoner.

USA forlanger at få alt overskuddet fra salget af den nye bog.

/ritzau/