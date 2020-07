Ramzan Kadyrov og hans familie kan ikke rejse til USA på grund af mistanke om grove menneskeretskrænkelser.

USA har rettet et ekstra sæt sanktioner mod Tjetjeniens leder, Ramzan Kadyrov.

Han er anklaget for grove menneskeretskrænkelser, herunder tortur og drab.

- Vi vil ikke tøve med at bruge alle de værktøjer, vi har til vores rådighed, for at sikre, at han stilles til ansvar for disse krænkelser, skriver udenrigsminister Mike Pompeo på Twitter.

De påståede forbrydelser er foregået over mere end 10 år.

Fremover kan hverken Kadyrov selv eller hans kone og to døtre rejse ind i USA, meddeler det amerikanske udenrigsministerium mandag.

Kadyrov selv svarer Pompeo på beskedtjenesten Telegram. Her lægger han et foto op af sig selv i kampuniform, smilende og med et automatvåben i hver hånd. Baggrunden ligner et våbenlager.

- Pompeo, vi accepterer kampen. Det bliver interessant, skriver Kadyrov.

USA har flere gange tidligere sat den berygtede tjetjenske leder på den sorte liste.

Tilbage i 2017 underlagde USA den tjetjenske leder økonomiske sanktioner. Det kom efter anklager om, at hans styrker begik alvorlige forbrydelser i det sydlige Tjetjenien.

På det tidspunkt tog Rusland - der støtter Kadyrov - skarpt afstand fra sanktionerne, mens den tjetjenske leder selv gjorde nar af dem.

Og i 2012 kom Kadyrov ligeledes på listen over personer, der formodedes at have noget at gøre med sagen om Sergej Magnitskij - en russisk advokat, der i 2009 døde i et fængsel.

/ritzau/Reuters