I USA nærmer antallet af coronarelaterede dødsfald sig 350.000, mens det går langsomt med vaccinationerne.

USA har lørdag registreret sit højeste antal daglige smittetilfælde under pandemien. Således er der registreret 277.000 nye smittede på et enkelt døgn.

Det viser en opgørelse ifølge nyhedsbureauet AFP.

Med i alt over 20,4 millioner smittetilfælde og næsten 350.000 coronarelaterede dødsfald er USA det land i verden, der er hårdest ramt af coronavirusset.

Antallet af smittetilfælde har været stærkt stigende de seneste måneder, og få dage efter jul advarede regeringens førende ekspert i smitsomme sygdomme, Anthony Fauci, om, at den værste del af pandemien stadig kan være i vente.

- Vi er på et virkelig kritisk punkt, sagde han til CNN.

Det er især rejser på tværs af landet i juleferien, der bekymrer smitteeksperten.

Selv om der har været færre rejsende hen over jul og nytår end normalt, er det alligevel flere eksperters vurdering, at amerikanerne rejser mere rundt i landet, end hvad godt er, hvis man vil have styr på smittespredningen.

Godt 4,2 millioner mennesker i USA har fået deres første dosis af en coronavaccine.

Det er dog en del færre end de 20 millioner amerikanere, som præsident Donald Trump havde lovet ville blive vaccineret inden udgangen af 2020.

