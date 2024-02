»Det er sådan noget, du ser på tv, hvor man kun kan forestille sig, hvad familien og forældrene går igennem,« siger Cassie Matthews til lokalmediet KPRC.

Nu er hun selv blevet en af disse forældre.

Torsdag forlod Cassies 11-årige datter, Audrii Cunningham, hjemmet i den lille by Livingston i den amerikanske delstat Texas for at tage skolebussen.

Som så mange gange før.

Men denne torsdag steg hun ikke på bussen, og siden har ingen set Audrii.

Der er gjort et uhyggeligt fund i nærheden, og en mand er nu anholdt i sagen.

For da Audrii Cunningham ikke kom hjem med skolebussen om eftermiddagen slog familien alarm – og politiet har mistænke om, at der ligger noget kriminelt bag hendes forsvinden.

En lille rød Hello Kitty-rygsæk blev fredag fundet ved en sø nær det sted, pigen forsvandt – svarende til Audriis skoletaske.

Hvad der er sket med Audrii Cunningham er fortsat et mysterium. Foto: Polk County Sheriff's Office

En 42-årig mand blev fredag anholdt i forbindelse med en helt anden sag om et overfald, skriver ABC 7 Chicago. Han er imidlertid en af Audriis fars gode venner og skulle have været den sidste, der har set den 11-årige pige, idet han ofte har fulgt hende til skolebussen.

Også i torsdags.

»Der findes ikke ord for det. Der er ikke en følelse, du føler. Det er en rutsjebanetur. Du er ødelagt, du er rasende, du er tom. Og lige nu er jeg tom,« siger Cassie Matthews om datterens forsvinden.

Hun tilføjer, at datteren har hele livet og en masse muligheder foran sig – og at ingen har ret til at frarøve hende disse muligheder.

Den 42-årige er afhørt, men ikke sigtet i sagen, som har fået stor opmærksomhed i USA – også i nationale medier som CNN.

Hvad der er sket med Audrii Cunningham, og hvor hun befinder sig, er fortsat et mysterium.

Sheriffen ved politiet i Polk County, Byron Lyons, fortæller ved en pressekonference mandag, at politiet arbejder intenst på at opklare sagen.

Og at man ikke har opgivet at finde Audrii i live.