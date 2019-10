Torsdag har et flertal i Repræsentanternes Hus stemt for at fortsætte med de videre procedurer i forbindelse med en mulig rigsretssag mod præsidenten.

232 stemte for, mens 196 stemte imod. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Trump er blevet beskyldt for at have forsøgt at presse Ukraines præsident til at igangsætte en undersøgelse af mulig korruption begået af Joe Biden, der er en af Trumps politiske rivaler.

Opdateres...

/ritzau/