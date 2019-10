Et flertal i Repræsentanternes Hus har vedtaget, at høringer i den såkaldte Ukraine-sag skal vises offentligt.

USA er rykket et skridt nærmere en rigsretssag mod præsident Donald Trump.

Torsdag har et flertal i Repræsentanternes Hus stemt for, hvordan de videre procedurer i forbindelse med en mulig rigsretssag mod præsidenten skal være.

232 stemte for, mens 196 stemte imod resolutionen om at afholde offentlige høringer i Kongressen i den såkaldte Ukraine-sag. Høringerne vil desuden blive tv-transmitteret.

Det ventes at kunne skade præsidentens kampagne til det kommende præsidentvalg i november 2020.

Efter afstemningen har Trump sat sig til tasterne.

- Den største heksejagt i amerikansk historie!, skriver han torsdag på det sociale medie Twitter.

Torsdagens afstemning var det første formelle tjek af, hvorvidt der er opbakning til undersøgelsen, som på sigt kan lede til en rigsretssag.

Med støtte fra flertallet i Repræsentanternes Hus formodes der også at være et flertal til på et senere tidspunkt at støtte en rigsretssag mod præsidenten, hvis det vurderes, at der er beviser nok.

Sagen er opstået på baggrund af en telefonsamtale, som Trump havde med Ukraines præsident, Volodimir Zelenskij, i sommer.

Donald Trump beskyldes for have forsøgt at presse Ukraines præsident til at sætte gang i en undersøgelse af mulig korruption begået af Joe Biden og dennes søn.

Demokraten Biden er en af Trumps politiske rivaler og blandt favoritterne til at blive Demokraternes kandidat ved præsidentvalget næste år.

Høringerne, som nu bliver offentlige, er en del af den indledende efterforskning af præsidents mulige magtmisbrug i Ukraine-sagen.

Næste skridt kan blive en officiel efterforskning. Først derefter kan der indledes en egentlig rigsretssag, hvor det i sidste ende kræver et flertal i Senatet på to tredjedele, for at Trump kan blive fjernet fra embedet.

/ritzau/Reuters