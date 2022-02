Konflikten mellem Rusland og Ukraine tager til i styrke, og bekymringen stiger i flere vestlige lande.

Amerikanske embedsmænd har søndag fortalt, at Rusland er klar til en storstilet invasion i løbet af de kommende uger.

Det skyldes ifølge kilderne, som udtaler sig til nyhedsbureauet Reuters, at temperaturerne forventes at falde fra midten af februar.

Den frosne jord vil gøre det lettere at flytte tungt militært udstyr, rapporterer BBC.

Samme kilder advarer om, at amerikanske rapporter konkluderer, at en invasion vil kunne koste 50.000 civile livet, og at Ukraines hovedstad, Kiev, kan falde i løbet af dage, hvilket vil kunne resultere i en flygtningekrise i hele Europa.

USA har i løbet af de seneste uger øget deres militære tilstedeværelse i Polen for at bistå NATOs styrker i området.

Et satellitbillede viser her en del af den russiske opmarchering nær den ukrainske grænse (arkivfoto). Maxar Technologies/Reuters Vis mere Et satellitbillede viser her en del af den russiske opmarchering nær den ukrainske grænse (arkivfoto). Maxar Technologies/Reuters

Og Storbritannien og resten af NATO er enige om at danne fælles front mod russiske aggressioner, 'hvor og hvornår de måtte opstå'.

Det blev Storbritanniens premierminister, Boris Johnson, og Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, enige om i en telefonsamtale søndag, hvor de to statsledere diskuterede den truende krise, skriver The Guardian.

En talsmand for den britiske regering sagde søndag om samtalen, at en diplomatisk løsning på konflikten fortsat har højeste prioritet.

Derfor vil statsledere fra flere europæiske lande de kommende uger rejse til Moskva og Kiev i et forsøg på at løsne op for spændingerne.

Rusland nægter fortsat, at de har planer om at angribe Ukraine.

Men samtidig rapporterer kilder, at Rusland har 100.000 tropper stående klar ved Ukraines grænser.