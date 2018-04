USA hævder "troværdige oplysninger" viser, at Rusland og Syrien fjerner beviser for kemisk angreb i Douma.

Washington, D.C.. Det storpolitiske skænderi om et angreb 7. april på byen Douma fortsætter. Torsdag anklager USA det syriske regime og dets russiske allierede for at fjerne beviser, for at regimet har udført et kemisk angreb på byen.

USA's udenrigsministerium siger ifølge nyhedsbureauet Reuters, at der er "troværdige oplysninger" om, at det syriske regime og Rusland er ved at fjerne beviser for et kemisk angreb i Douma.

7. april var Douma under en oprørsgruppes kontrol. Styrets styrker bombarderede derfor byen.

Angrebet førte til, at oprørerne i byen indgik en aftale om at overgive sig mod at blive evakueret til et oprørskontrolleret område.

Siden har USA, Frankrig og Storbritannien anklaget det syriske styre for at bruge giftgas i sit angreb på byen. De bygger deres anklage på udsagn fra redningsorganisationer i byen.

Styret i Syrien og dets russiske allierede har afvist anklagerne.

Siden lørdag har et hold af eksperter fra Organisationen for Forbud mod Kemiske Våben (OPCW) ventet i Damaskus på at komme til Douma. Her skal de undersøge om et kemisk angreb har fundet sted.

De har dog ikke mandat til at udpege, hvem der har foretaget et sådan angreb.

Selv om eksperterne skulle være ankommet søndag, befinder de sig stadig i Damaskus. Tirsdag ankom et FN-sikkerhedshold til Douma. FN-personalet skal sikre OPCW-eksperternes under deres ophold i byen.

Onsdag blev FN-personalet beskudt, og siden da har eksperternes tur til Douma været udskudt.

