Krænkere af menneskerettigheder i Tjetjenien, Yemen og Haiti er mål for nye sanktioner fra amerikansk side.

USA har torsdag sat en lang række personer fra Rusland, Yemen og Haiti på den sorte liste, fordi de menes at stå bag grove menneskeretskrænkelser.

En af dem, der nu rammes af sanktioner, er lederen af den russiske region Tjetjenien, Ramzan Kadyrov.

Også fem mennesker, der har forbindelse til sikkerheds- og efterretningstjenester under houthibevægelsen i Yemen, rammes af USA's sanktioner.

Det meddeler det amerikanske finansministerium.

Sanktionerne betyder, at de pågældende personer får deres eventuelle værdier i USA indefrosset. Desuden kan andre ligeledes komme på USA's sorte liste, hvis de handler med dem eller på anden måde har bånd til dem.

Ud over Kadyrov, der er allieret med Ruslands præsident, Vladimir Putin, er fem andre højtstående tjetjenere blevet underlagt sanktioner.

Det gælder blandt andet regionens vicepremierminister.

Seks tjetjenske selskaber er ligeledes på den sorte liste.

Kadyrov skriver på beskedtjenesten Telegram, at han hverken er overrasket eller skræmt af sanktionerne.

- Amerika er begyndt at slås med sport, koner, børn, velgørenhedsorganisationer, atleter og heste, skriver Kadyrov, tilsyneladende med henvisning til de personer og virksomheder, sanktionerne rammer.

- Der har aldrig været noget mere absurd i menneskehedens historie, skriver han.

Kadyrov anklages blandt andet for at stå bag en klapjagt på politiske modstandere og homoseksuelle.

Også tre personer i Haiti er ramt af nye sanktioner. De anklages for at stå bag et angreb i 2018, hvor 71 blev dræbt, 400 huse ødelagt og mindst syv kvinder voldtaget af bevæbnede bander.

Fire kilder - herunder to amerikanske embedsmænd - siger desuden til Reuters, at USA planlægger at indføre sanktioner mod Tyrkiet.

Det har længe været ventet, efter at Nato-medlemmet Tyrkiet sidste år vakte opsigt ved at indkøbe russiske luftforsvarssystemer.

Det er ikke meddelt officielt, om der kommer sanktioner mod Tyrkiet. Men hvis det sker, kan det forværre det i forvejen belastede forhold mellem USA og Tyrkiet.

/ritzau/Reuters