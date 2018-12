Hacking af dopingagentur og indblanding i den amerikanske valgkamp udløser nye sanktioner mod flere russere.

15 personer fra Ruslands militære efterretningstjeneste GRU er blandt dem, der rammes af nye amerikanske sanktioner.

Finansministeriet i Washington oplyser onsdag, at sanktionerne indføres for formodet indblanding i det amerikanske præsidentvalg i 2016, hacking af Det Internationale Anti Doping Agentur og andre "ondsindede aktiviteter".

Sanktionerne indføres "som respons på Ruslands fortsatte tilsidesættelse af internationale normer", lyder det i en meddelelse fra Finansministeriet.

De fleste af navnene på GRU-medarbejdere er imidlertid allerede på andre sorte lister fra det amerikanske finansministerium, skriver nyhedsbureauet AFP.

Ud over de ansatte i GRU er der også to personer og tre selskaber, der knyttes til de såkaldte troldefabrikker i Rusland, der systematisk har forsøgt at manipulere den offentlige opinion i USA.

Samtidig med, at der indføres nye sanktioner, ophæver USA sanktioner mod tre virksomheder knyttet til oligarken Oleg Deripaska. Han tilhører præsident Vladimir Putins inderkreds.

Et af de selskaber, som nu ikke længere er underlagt sanktioner, er Rusal, der er verdens næststørste producent af aluminium.

De tre selskaber er gået med til en række ændringer, der blandt andet omfatter at nedbringe rigmandens ejerandel.

Deripaska selv er dog fortsat omfattet af sanktioner, der blev indført mod ham i august.

/ritzau/Reuters