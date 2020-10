Myndigheder mener, at Google har brudt loven og udnyttet sin dominerende position til at hindre konkurrence.

USA's justitsministerium og 11 delstater har tirsdag anlagt et søgsmål mod teknologigiganten Google for at have overtrådt konkurrencereglerne.

Det tegner til at blive det største søgsmål i en generation, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Myndighederne mener, at Google har brudt loven ved at udnytte sin dominerende position på markedet til at hindre konkurrence.

/ritzau/