Sigtelserne regner ned over den berømte WikiLeaks-stifter Julian Assange.

Han har ifølge justitsministerium hjulpet whistleblower med at skaffe fortrolig information.

Torsdag aften dansk tid siger det amerikanske justitsministerium, at der er 17 nye sigtelser rettet mod stifteren af WikiLeaks, Julian Assange.

Ifølge ministeriet har Assange ulovligt offentliggjort navne på fortrolige kilder.

Derudover skal han have konspireret med og assisteret den tidligere amerikanske efterretningsofficer og whistleblower Chelsea Manning i at skaffe fortrolig information.

Tidligere i maj kom det frem, at Sverige har besluttet sig for at genoptage en voldtægtssag mod australske Julian Assange.

Sverige ønsker samtidig 47-årige Assange udleveret fra Storbritannien.

/ritzau/