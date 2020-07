USA har flere coronasmittede end noget andet land. For anden dag i træk er der over 70.000 nye smittede.

Coronapandemien fortsætter ufortrødent sin hærgen i USA.

Fredag registrerede landet for anden dag i træk mere end 70.000 nye tilfælde af coronavirus og mere end 1000 coronarelaterede dødsfald.

Det viser tal fra Johns Hopkins University ifølge nyhedsbureauet AFP.

I løbet af et døgn har USA, der har flere coronadøde end noget andet land, således registreret 73.795 nye tilfælde af covid-19 og 1157 dødsfald.

Det bringer USA's samlede antal smittede op på 4,1 million siden pandemiens start, hvilket har resulteret i 145.324 dødsfald.

Det svarer til 43,8 døde per 100.000 indbyggere.

I Danmark er der til sammenligning 10,5 dødsfald per 100.000 indbyggere.

I alt har USA registreret 1,26 millioner raskmeldte.

Antallet af nye smittede i USA har været stigende siden maj, hvor de amerikanske delstater så småt begyndte at genåbne for at få gang i økonomien.

/ritzau/