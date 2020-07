Med næsten 1600 dødsfald har USA registreret sit højeste daglige antal dødsfald siden midten af maj måned.

USA har det seneste døgn registreret 1592 coronarelaterede dødsfald.

Det viser tal fra Johns Hopkins University ifølge AFP natten til onsdag dansk tid.

Tallet er det højeste daglige antal døde, som USA har registreret siden midten af maj.

Samtidig runder antallet af nye smittetilfælde igen 60.000.

Tirsdag meldte fire delstater i det sydlige og vestlige USA om dagsrekorder for antallet af døde, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Det drejer sig om Arkansas, Florida, Montana og Oregon.

I Texas har antallet af smittetilfælde rundet 400.000, og i Californien kæmper især delstatens latinamerikanske befolkning med følgerne af coronapandemien.

Sundhedsmyndighederne i Californien siger, at latinamerikanere udgør over halvdelen af delstatens mere end 400.000 registrerede antal smittede, selvom de kun udgør lige over en tredjedel af befolkningen.

De mange nye dødsfald i USA kommer, efter at landet har registreret et stigende antal døde i tre uger i træk.

Alene i sidste uge steg antallet af coronarelaterede dødsfald til over tusind fire dage i streg ifølge en opgørelse fra Reuters.

Stigningen i både smittede og døde har denne måned overvældet hospitalsvæsnet i delstater som Arizona, Californien, Florida og Texas.

Mange delstater er desuden blevet tvunget til at sætte planerne om en genåbning af deres økonomier delvis på pause for at bremse spredningen af virusset.

USA har siden pandemiens start registreret mere end 4,3 millioner smittetilfælde og 149.180 coronarelaterede dødsfald.

Efter et fald i foråret i antallet af nye smittede har landet de seneste mange uger registreret over 50.000 nye tilfælde af coronavirus om dagen. Enkelte dage er tallet steget til over 70.000.

Derfor er det også forventet, at dødstallene i USA begynder at stige igen.

Ifølge sundhedseksperter halter dødstallene typisk tre til fire uger efter smittetallene, fordi det normalt er så længe, at de værst ramte personer ligger på hospitalet, inden de dør af covid-19.

/ritzau/