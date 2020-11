Myndighederne i USA har det seneste døgn registreret 200.146 nye smittede og 2239 coronarelaterede dødsfald.

USA har det seneste døgn registreret 2239 nye coronarelaterede dødsfald, hvilket er det højeste daglige antal dødsfald i landet siden maj.

Det viser tal fra Johns Hopkins University.

De seneste 24 timer har landet desuden registreret 200.146 nye smittetilfælde.

I alt har USA nu registreret 11,6 millioner smittede og 252.419 dødsfald siden pandemiens begyndelse.

Dødstallet svarer cirka til 77,9 døde per 100.000 indbyggere. I alt bor der omkring 330 millioner mennesker i USA.

Både smitte- og dødstal er på det seneste steget kraftigt i landet. Det hører dog med til historien, at amerikanske myndigheder tester mere for coronavirus nu end i foråret.

Smittestigningen har på det seneste fået myndighederne til at opfordre befolkningen til at undgå rejser i forbindelse med Thanksgiving for at undgå smittespredning.

Torsdag indførte USA's mest folkerige delstat, Californien, et natligt udgangsforbud for at få pandemien under kontrol.

/ritzau/AFP