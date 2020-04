For anden dag i træk registrerer USA over 800 dødsfald på et døgn. I alt er over 4700 døde i landet.

USA har med 884 registrerede dødsfald på et døgn opgjort det hidtil højeste daglige dødstal som følge af coronavirus.

Det viser en opgørelse fra Johns Hopkins University ifølge nyhedsbureauet AFP.

I alt er over 213.000 smittet med coronavirus i USA. Heraf er over 8000 meldt raske igen.

USA har samlet set over 4700 dødsfald som følge af coronavirusset.

Det er tredjeflest på verdensplan, kun overgået af Spanien med over 9000 døde og Italien med over 13.000 døde.

Det er anden dag i træk, at USA registrerer over 800 dødsfald på et døgn.

