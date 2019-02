I State of the Union-talen vil Donald Trump optrappe eller nedtone konflikten om muren, vurderer chefredaktør.

Midt i en politisk krisetid i USA skal præsident Donald Trump natten til onsdag dansk tid afholde den årlige State of the Union-tale.

Her vil hovedpunkterne blive en strammere kurs mod abort og vigtigheden af muren langs Mexicos grænse.

Det vurderer Anders Agner Pedersen, der er chefredaktør på netmediet kongressen.com, der skriver om amerikansk politik.

- Vi er ti dage fra en ny nedlukning af USA, så man skal holde øje med, hvordan Trump forholder sig til muren, siger Anders Agner Pedersen.

- Vil han eskalere konflikten og sige: "Enten er I med mig, og så laver vi en aftale, ellers går vi uden om jer, erklærer undtagelsestilstand og bygger den uden Kongressens støtte", eller vil han række ud og forsone parterne?

State of the Union-talen er en årlig tale, hvor formanden for Repræsentanternes Hus inviterer præsidenten til at fortælle om, hvordan det går i landet, og hvad der skal ske i det kommende år.

Talen skulle have været holdt 29. januar, men Donald Trump blev frabedt at holde talen af formanden for Repræsentanternes Hus, Nancy Pelosi.

Det gjorde hun på grund af budgetstriden mellem demokraterne og Trump.

Striden lukkede delvist USA's offentlige sektor og omhandlede Trumps krav om 5,7 milliarder dollar til en grænsemur til Mexico.

Efter 35 dages delvis nedlukning af landet, hvor 800.000 offentligt ansatte ikke fik løn, kom der 26. januar en midlertidig aftale.

Den åbner staten indtil 15. februar, mens der forhandles om grænsesikring.

Anders Agner Pedersen peger på, at talen er vigtig for Trump, da striden fik ham til at stå skidt i befolkningens øjne.

- Donald Trump vil have sig selv til at fremstå succesfuld. Han vil fortælle alle, hvor godt det går, hvor god økonomien er, hvor mange job, der bliver skabt, og hvor respekteret USA er i verden, siger han.

- Han har brug for talen, fordi det ikke går godt lige nu. Han er kommet i fedtefadet efter budgetkrisen, hvor han ikke fik noget ud af det i forhold til sit ønske om bevilling af penge til grænsemuren, siger han.

Anders Agner Pedersen peger på, at selv om talen er til hele befolkningen, vil den blive rettet mod Trumps republikanske kernevælgere.

- Får han ikke deres opbakning, bliver han ikke genvalgt i 2020. Derfor vil han sende klare signaler om migration og abort, der er vigtige emner i baglandet, siger Anders Agner Pedersen.

Talen begynder klokken 03.00 dansk tid.

/ritzau/