Det Hvide Hus kritiserer Kina for at "forstyrre det globale marked", efter landet har lagt told på 128 varer.

Washington. Det Hvide Hus beskylder Kina for at "forstyrre det globale marked", efter at landet mandag indførte told på 128 amerikanske varer.

- I stedet for at målrette amerikanske varer, der bliver eksporteret retfærdigt, bør Kina stoppe uretfærdige handelsmanøvrer, der skader USA's nationale sikkerhed og forstyrrer det globale marked.

Sådan siger Lindsay Walters, talsmand for Det Hvide Hus.

Kinas told på amerikanske varer trådte i kraft mandag. Manøvren omfatter amerikansk eksport for tre milliarder dollar på varer som svinekød og stålrør.

Tolden er blevet indført, efter at USA's præsident, Donald Trump, i sidste måned annoncerede, at han ville indføre told på importeret metal fra Kina.

Frygten for en handelskrig mellem de to stormagter kunne mandag mærkes på den amerikanske børs.

Således faldt Dow Jones-indekset med 1,9 procent. Det bredere S&P-indeks faldt med 2,2 procent, og Nasdaq faldt med 2,89 procent.

De kinesiske toldsatser har udløst dybe panderynker hos flere amerikanske brancheorganisationer.

Landbrugsforeningen Farmers for Free Trade mener, at tolden er en "skat for amerikanske landmænd udløst af protektionistisk handelspolitik".

Hovedparten af de kinesiske toldsatser er målrettet det amerikanske landbrug. Eksempelvis er der indført 15 procents told på tørret frugt, nødder og vin.

/ritzau/dpa