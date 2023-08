USA vil ikke officielt sige, om man mistænker Vladimir Putin og Kreml for at stå bag Wagner-lederen Jevgenij Prigozjins død.

Men i Det Hvide Hus kommer man så tæt på, som man næsten kan.

Tirsdag aften blev talsperson Karine Jean-Pierre igen forholdt spørgsmålet om, hvor vidt USA officielt sætter Putin i forbindelse med dødsfald.

»Jeg har igen nye meldinger til jer. Men det er meget tydeligt, hvad der sker her. Som præsident Biden også har adresseret. Der er ikke meget, der sker i Rusland, uden at Putin står bag,« sagde hun ifølge Independent og fortsatte:

»Vi ved alle, at Kreml har en lang tradition med at slå sine modstandere ihjel,« siger hun uden at uddybe nærmere.

Siden den russiske invasion af Ukraine er flere Putin-kritikere afgået ved døden under mystiske omstændigheder. Noget, som en dansk ekspert ikke har fundet overraskende.

Putin har selv afvist fuldstændig, at han skulle have noget med Prigozjins død at gøre.

Det samme har folk omkring ham:

»Der er en masse spekulation om flystyrtet og passagernes tragiske død. Alt dette er en fuldstændig løgn,« siger Putins talsmand, Dmitrij Peskov, med henvisning til vestlige spekulationer.

Herunder spekulationer fra USA, Polen og Estland.

Jevgenij Prigozjins døde i et flystyrt 23. august i Tver-regionen i det vestlige Rusland. I dag, seks dage senere, er han blevet begravet i Skt. Petersburg.

Putin og Prigozjin var nære venner.

Men i juni beordrede Prigozjin sin lejehær til at marchere mod Moskva for at kræve den militære ledelse fyret for krigsindsatsen i Ukraine.

Han afbrød dog sit forehavende, og Putin beordrede ham til at slå sig ned i Belarus.

Mange Ruslands-eksperter sagde allerede ved den lejlighed, at Prigozjins dage var talte. At Putin eller andre i hans nærmeste kreds så ham som en forræder, de ville få til at forsvinde.

Putin beskrev i sidste uge Prigozjin som en dygtig forretningsmand, der 'begik alvorlige fejl i sit liv'.