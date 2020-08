Per 100.000 indbyggere er der i USA registreret 1524 coronasmittede. Søndag har landet rundet ny milepæl.

Der er registreret over fem millioner smittede med coronavirus i USA.

Det fremgår af en opgørelse fra Johns Hopkins University søndag eftermiddag dansk tid.

USA er første land i verden til at runde den dystre milepæl. USA er ligeledes landet med flest dødsfald relateret til coronavirus.

I USA er der konstateret 162.441 døde med coronavirus, viser opgørelsen fra Johns Hopkins University, der følger coronasituationen tæt.

USA har cirka 328 millioner indbyggere. De fem millioner bekræftede smittetilfælde svarer til, at der for hver 100.000 indbyggere er 1524,4, der er eller har været smittet med corona.

Til sammenligning er der i Danmark registreret 254,1 coronatilfælde per 100.000 indbyggere.

USA er det land i verden, som har konstateret klart flest coronasmittede i absolutte tal. De lande, som følger tættest efter, er Brasilien og Indien med henholdsvis cirka tre millioner og 2,15 millioner smittetilfælde.

Brasilien er det eneste andet land i verden, som har passeret 100.000 coronadødsfald. Det skete sent lørdag aften.

USA's præsident, Donald Trump, sagde på et pressemøde lørdag, at han vil gå uden om Kongressen for at gennemføre en række tiltag, der skal stimulere økonomien i lyset af den fortsatte krise, covid-19 har udløst.

Præsidenten er flere gange blevet kritiseret for at have lukket øjnene over for alvoren ved coronaudbruddet.

/ritzau/