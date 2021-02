USA runder grum milepæl med 500.000 dødsfald som følge af virusudbruddet, der begyndte for godt et år siden.

USA har som det første land i verden registreret over en halv million dødsfald som følge af covid-19.

Det viser en opgørelse fra Johns Hopkins University.

Klokken 22.40 mandag aften dansk tid er dødstallet opgjort til 500.071.

Det er over dobbelt så mange som Brasilien, der med over 246.000 dødsfald har det næsthøjeste antal dødsfald som følge af coronavirusset, der har hærget stort set hele verden i over et år.

USA har godt 328 millioner indbyggere, mens der bor omkring 211 millioner mennesker i Brasilien.

Ifølge avisen The New York Times har USA mistet flere amerikanere til coronavirus, end landet mistede soldater på slagmarkerne under Første og Anden Verdenskrig samt i Vietnamkrigen tilsammen.

Samtidig har virusset ifølge nyhedsbureauet Reuters skåret et helt år af amerikanernes forventede levealder.

- Det kan ikke sammenlignes med noget, vi har været igennem de seneste 102 år siden influenzapandemien i 1918 (den spanske syge, red.).

- Det er virkelig en forfærdelig situation, vi har været igennem, og som vi stadig går igennem, sagde Anthony Fauci, der er USA's øverste medicinske covid-19-rådgiver, søndag i et interview med CNN.

Det første amerikanske dødsfald, der blev tilskrevet virusset, blev annonceret 29. februar 2020 i Seattle, skriver nyhedsbureauet AFP.

Udbruddet spredte sig hurtigt på tværs af landet, og myndigheder begyndte at indføre nedlukninger for at forhindre smittespredning.

Men antallet af personer, der bukkede under for virussygdommen, fortsatte med at stige, og den 27. maj rundede USA 100.000 dødsfald.

Cirka fire måneder senere passerede USA 200.000 dødsfald og inden udgangen af 2020 var tallet langt over 300.000.

Den positive historie er, at siden begyndelsen af januar har antallet af nye smittetilfælde været kraftigt nedadgående, og præsident Joe Biden har sat som mål, at mindst 100 millioner amerikanere skal være vaccineret i løbet af hans første 100 dage på posten.

/ritzau/