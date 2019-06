Selv i USA, hvor der er over 20.000 mord årligt rydder en seriemorder som regel forsiden. Men når ofrene er sorte, fattige og prostituerede, så kan mediestilheden være lammende.

I over to måneder har bilbyen Detroit således været hjemsøgt af en seriemorder, der voldtager og dræber sine kvindelige ofre i nogle af byens mange tomme og forfaldne bygninger.

Lokalbefolkningen er skræmt fra vid og sans, men alligevel har landdækkende medier som CNN, FoxNews og MSNBC glimret ved deres totale fravær. Og selv i de lokale aviser skal man helt om på side fem for at finde omtale.

»Hvis det her var sket i forstæderne eller ofrene havde en anden hudfarve, så ville medierne stå på nakken af hinanden for at dække nyheden,« siger den lokale radiovært og journalist Stephen Henderson til B.T.

Ét af seriemorderens ofre, Travesene Ellis, 53. Foto: Detroits politi

I sidste uge anholdte politiet i Detroit så langt om længe den mulige morder.

Den mistænkte er 34-årige DeAngelo Kenneth Martin. Ifølge Detroits politimester, James Craig er Martin på nuværende tidspunkt mistænkt i mindst fire mord og seks voldtægter. Men kilder, der har talt med avisen Detroit Free Press, frygter, at antallet af mordofre er op til fire gange så højt..

»I Detroit er det let at forsvinde sporløst. Mange er teknisk set hjemløse. De bor i de tusindvis af forladte bygninger, der endnu ikke er revet ned. De er ikke registreret og derfor meldes mange aldrig savnet,« siger en af Detroits godt 550.000 indbyggere, DeWayne Kilgrate til Detroit Free Press.

For tre uger siden fandt politiet i Detroit ligene af tre kvinder, der alle var efterladt i storbyens tomme bygninger. Men de var først, da en 26-årig kvinde slap væk fra sin gerningsmand, at politiet kom på sporet af DeAngelog Martin for for alvor fik mistanke om forbrydelsens omfang.

Politiflugt. Jobbet som politibetjent i den amerikanske storby Detroit er både farligt og underbetalt. I 2014 havde bye 2.500 betjente. I dag er kun 1.700 tilbage. Foto: REBECCA COOK - Reuters

Ifølge politiet i Detroit er de fleste af Kenneth DeAngelo Martins ofre først i 50'erne. Og i en officiel pressemeddelelse beskrives de som 'sex workers' - prostituerede.

Den beskrivelse falder dog ikke i god jord hos ofrenes familier.

»Vores mor var bestemt hverken narkoman eller prostitueret,. Og vi føler, at vi er blevet ladt i stikken,« siger André Reynolds, hvis mor Deborah er blandt den formodede seriemorders ofre.

Efter et halvt århundrede som én af USAs mest succesfulde og velhavende storbyer begyndte Detroit i slutningen af 1960'erne sin økonomiske nedtur. I 2013 blev storbyen som den første i USA erklæret bankerot. Og selvom genopbygningen har været relativt succesfuld, så er Detroit stadig blot en skygge af sig selv forhold til storhedstiden, hvor bilindustrien blomstrede og pengene væltede ind.

Over 35.000 bygninger står stadigt tomme i Detroit. Foto: REBECCA COOK - Reuters

Og det er ikke blot befolkningen, der er skrumpet fra knap halvanden million til under 600.000.

Politistyrken i Detroit er også blevet reduceret fra 2.500 betjente i 2014 til de nuværende 1.700.

Og hver dag bliver der færre, der er villige til at risikere livet for en ofte ussel løn.

»Hvert år ser vi vore nyuddannede betjente tage bedre betalte og mindre risikable job i andre stater. Og det gør det kun sværere at gøre Detroit til et trygt sted at bo,« siger politimester James Craig til avisen Detroit Free Press.