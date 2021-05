På topmøde mellem præsident Joe Biden og præsident Vladimir Putin vil Ukraine stå meget højt på dagsordenen.

USA's udenrigsminister, Antony Blinken, er torsdag i Ukraine, for at vise støtte til det skrøbelige demokrati, efter at Rusland sendte over 100.000 soldater til den russisk-ukrainske grænse i sidste måned.

På et møde med præsident Volodymyr Zelenskij sagde Blinken, at USA "aktivt arbejder" på at kunne øge dets støtte til Ukraines sikkerhed.

Den ukrainske udenrigsminister, Dmytro Kuleba, siger efter drøftelser med Blinken, at der på et møde mellem USAs præsident, Joe Biden, og Ruslands præsident, Vladimir Putin, ikke ville blive kunnet truffet beslutninger, hvis ikke der blev taget hensyn til Ukraines interesser.

Blinken understregede imidlertid, at der er et stort behov for en effektiv reformproces i Ukraine, som især har store problemer med at få bekæmpet den udbredte korruption i landet.

- Jeg er her af en enkelt grund, og den er, at jeg på vegne af præsident Joe Biden genbekræfter - meget stærkt - vores engagement i partnerskabet mellem vore lande, vores støtte til Ukraines suverænitet, territoriale integritet og uafhængighed, sagde Blinken til Kuleba.

EU har indført en række sanktioner rettet mod Rusland, som er forbundet med konflikten i Ukraine. Den opstod efter at Ruslands annekterede den ukrainske halvø Krim. Rusland mangler også at implementere Minsk-aftalen om fred.

Konflikten har stået på siden 2014. Den er eskaleret de seneste måneder efter et mere rolig halvår i 2020.

I begyndelsen af 2014 flygtede Ukraines daværende præsident, Viktor Janukovitj, til Rusland, og den tidligere sovjetrepublik fik en proeuropæisk regering.

De magtfulde oligarker i landet har været en af flere hindringer for en demokratisering i Ukraine. /ritzau/Reuters