Det er "ekstremt kompliceret" at hjemtage statsborgere tilbageholdt i Syrien, vurderer amerikansk ministerium.

De amerikanske myndigheder overvejer, hvorvidt en kvindelig IS-sympatisør i Syrien kan få lov at vende tilbage til USA.

Hoda Muthana, en 24-årige kvinde fra Alabama, har været en prominent onlineaktivist for Islamisk Stat i Syrien.

Men hun er blevet "hjernevasket" og "fortryder inderligt", at hun har sluttet sig til IS, sagde hun søndag i et interview med The Guardian. Hun ønsker nu at vende tilbage til USA.

USA har tidligere på ugen opfordret Europa til at hjemtage 800 europæiske IS-krigere, der er tilfangetaget i Syrien. Det har skabt debat i Danmark såvel som i andre europæiske lande.

En talsmand for det amerikanske udenrigsministerium vil ikke specifikt udtale sig om Muhanas sag.

Men han erkender, at sager om amerikanske statsborgere, der er tilbageholdt i Syrien, "per definition er ekstremt komplicerede".

- Vi er ved at undersøge disse sager for bedre at forstå dem, siger talsmand Robert Palladino.

Han kalder IS-krigere for "en global trussel".

- Den bedste løsning er at hjemtage disse terrorister til deres hjemlande for at sikre, at de bliver retsforfulgt og varetægtsfængslet. Det kan forhindre dem i at vende tilbage til slagmarken, siger han.

I interviewet med The Guardian siger Muthana, at hun var "meget ung og uvidende", da hun sluttede sig til IS.

- Jeg tror på, at USA giver folk en ekstra chance. Jeg ønsker at vende hjem og aldrig vende tilbage til Mellemøsten, lød det fra Muthana i interviewet.

Amerikanskstøttede styrker har indledt en sidste offensiv mod resterne af IS-krigere i det nordøstlige Syrien.

USA's præsident, Donald Trump, har erklæret, at han vil trække USA's omkring 2000 soldater ud af Syrien, når IS er faldet.

Hvis ikke Europa hjemtager deres IS-krigere, er alternativet, at de bliver løsladt og kan vende tilbage til slagmarken eller sprede sig frit i Europa, advarer Trump.

I Danmark har ledende politikere fra både Venstre, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti har sagt, at de ikke ønsker krigere hjem på dansk jord igen.

Og i Tyskland lyder vurderingen fra udenrigsminister Heiko Maas, at det vil være "ekstremt vanskeligt" for Europa at hjemtage de 800 tilfangetagne IS-krigere.

