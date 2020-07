»Jeg vil på ingen måde anbefale, at man har TikTok installeret. Og hvis man har den, så vil jeg anbefale, at man sletter den.«

Så klar var opfordringen fra Ken Friis Larsen, lektor ved Datalogisk Institut ved Københavns Universitet, i B.T. for to uger siden, og rundt omkring i verden begynder flere og flere lande nu at sætte spørgsmålstegn ved den populære app.

For nylig forbød Indien TikTok og 58 andre kinesiske apps.

Nu er USA i gang med at se på et forbud, skriver nyhedsbureauet Reuters.

USAs udenrigsminister Mike Pompeo siger, at landet er ved at undersøge, om appen TikTok skal forbydes. (Photo by MANDEL NGAN / AFP) Foto: MANDEL NGAN

Den amerikanske udenrigsminister Mike Pompeo udtalte tidligere på ugen, at USA 'så afgjort' ser på et forbud mod kinesiske apps, herunder TikTok.

På samme måde som danske sikkerhedseksperter har udtrykt bekymring over TikToks brug af dataovervågning, har amerikanske lovgivere også advaret mod den måde, appen indsamler data fra sine brugere.

De anfører blandt andet, at USAs nationale sikkerhed kan være truet, fordi kinesiske virksomheder gennem lovgivningen er forpligtiget til at støtte og samarbejde med den kinesiske efterretningstjeneste.

Har TikTok data om amerikanere, der kunne være interessant for den kinesiske efterretningstjeneste, vurderer amerikanske eksperter altså, at TikTok skal udlevere de data.

Har du appen TikTok installeret på din telefon?

Derfor advarer Mike Pompeo også amerikanerne og beder dem tænke over, hvad de deler på appen.

»Download den kun, hvis du ønsker, at Kinas kommunistparti skal have adgang til dine private oplysninger,« siger han i interviewet med den amerikanske tv-station Fox News.

TikTok fortæller i den forbindelse Reuters, at de aldrig har delt brugernes data med Kina.

»Vores største prioritet er at promovere en sikker og tryg app-oplevelse for vores brugere. Vi har aldrig delt brugernes data med den kinesiske regering, og det ville vi heller ikke, hvis vi blev bedt om det,« skriver TikTok i et mailsvar til Reuters.

Sådan ser den populære app TikTok ud. Foto: DANISH SIDDIQUI

TikTok er et socialt videomedie, hvor brugere blandt andet deler dansevideoer af sig selv.

Appen er på få år stormet frem, og alene i USA har den mere end 100 millioner brugere.