Efter en weekend præget af voldsom vold i Atlanta har den amerikanske stat Georgias guvernør erklæret undtagelsestilstand og bedt op til 1.000 tropper fra nationalgarden holde sig klar til at blive aktiveret.

Fem mennesker blev dræbt, heriblandt en otteårig ung pige, da folkemængden fik amok. Det skriver New York Post.

»Fredelige protester blev kidnappet af kriminelle, med en farlig og destruktiv agenda. Nu bliver uskyldige folk fra Georgia, udpeget, skudt og efterladt som døde,« siger den republikanske guvernør Brian Kemp.

»Vi må stoppe denne lovløshed og genindføre lov og orden i Atlanta.«

En betjent fra Atlanta står foran restauranten, der efter en farvet mands død er blevet et center for demonstrationer, og senest drabet på den otteårige Secoriea Turner. Foto: ERIK S. LESSER

Det var lørdag aften, at den otteårige Secoriea Turner blev skudt.

Politiet leder stadig efter mindst to personer, der åbnede ild mod den bil, hun var passager i. Politiet har udløst en dusør for information, der kan opklare drabet, på 66.000 danske kroner.

Borgmesteren i Atlanta, Keisha Lance Bottoms, bad om retfærdighed under en pressekonference søndag med deltagelse af pigens sørgende mor.

»I kan ikke give en politibetjent skylden for dette. Nok er nok,« siger Keisha Lance Bottoms, som selv er farvet.

På dette udaterede fotografi ses Secoriea Turner sammen med sin mor Charmaine Turner. Foto: ATLANTA POLICE DEPARTMENT HANDOU

Drabet på Turner skete nær den restaurant, hvor en Rayshard Brooks, en farvet mand, blev dræbt af en hvid politimand 12. juni.

Restauranten er siden blevet brændt ned, og stedet er blevet et arnested for demonstrationer mod politibrutalitet.

Lørdag aften var specielt voldsom i Atlanta. Guvernøren oplyser, at over 30 mennesker blev såret af skud, inklusiv de fem, der blev dræbt.

Undtagelsestilstanden vil minimum strække sig til 13. juli

Georgiens guvernør Brian Kemp har bedt 1.000 nationalgardister om at holde sig klar til indsats. Foto: ERIK S. LESSER

Ifølge politiet var den otteårige Secoriea Turner i bilen sammen med sin mor og en anden voksen. Da chaufføren prøvede at komme igennem nogle ulovlige barrikader, skød en flok bevæbnede folk mod bilen, ramte den flere gange og dræbte pigen.

»Hun var kun otte år gammel,« sagde hendes mor, Charmaine Turner. »Hun skulle være på TikTok på sin telefon og danse. Vi er uskyldige. Min pige gjorde ingen fortræd.«