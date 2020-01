USA vil kun samarbejde med Libanons nye regering, hvis den forpligter sig til reformer, siger Mike Pompeo.

Libanons nye regering må gennemføre reelle reformer for at få sat en stopper for landets dybe økonomiske krise. Det siger USA's udenrigsminister, Mike Pompeo, ifølge Wall Street Journal.

- Den store prøve for Libanons nye regering bliver, hvordan den agerer og dens lydhørhed over for det libanesiske folks krav om at indføre reformer og bekæmpe korruption, siger Pompeo.

- Vi er parat til at involvere os, yde støtte, men kun til en regering, som forpligter sig til reformer, siger han om muligheden for, at USA vil samarbejde med den nye regering.

Ifølge Pompeo er en handlekraftig regering også det eneste, der kan genrejse investors tillid til landet og udløse økonomiske hjælp fra andre lande.

Flere måneders folkelige protester over hele Libanon fremtvang den tidligere regering og premierminister Saad Hariris afgang. Han var støttet af både Saudi-Arabien og USA.

I stedet blev Hassan Diab med opbakning fra Hizbollah-bevægelsen udpeget som ny premierminister, og tirsdag kunne han præsentere en ny regering.

Efter det første regeringsmøde onsdag advarede han om, at Libanon på mange måder er på kanten af en afgrund.

- I dag befinder vi os i en finansiel, økonomisk og social blindgyde, sagde Diab ifølge Reuters.

Libanons nye finansminister, Ghazi Wazni, sagde efter regeringsdannelsen, at Libanon har brug for økonomisk hjælp udefra.

- Hvis vi bliver ved sådan her, går vi bankerot, sagde han ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Selv om en ny regering er på plads, så forsatte demonstrationerne onsdag.

- Protesterne, som finder sted i dag i Libanon, er en besked til Hizbollah om, at nu er det nok. Vi ønsker en regering, som ikke er korrupt, og som afspejler folkets ønsker, siger Pompeo.

Mens USA tager forbehold overfor den nye regering, så har EU omvendt fremhævet det "stærke partnerskab" med Libanon og betegner indsættelsen af en ny regering som "et afgørende skridt" i at løse landets problemer, skriver Wall Street Journal.

