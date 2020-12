Amerikanske sundhedsmyndigheder fraråder i særlige tilfælde allergikere at blive vaccineret mod coronavirus.

USA's Center for Sygdomskontrol og Forebyggelse (CDC) er lørdag kommet med anbefalinger for, hvordan folk med allergi skal forholde sig til coronavaccinen.

Samtidig oplyser agenturet, at det overvåger meldinger om, at nogle har fået allergiske reaktioner af vaccinen mod covid-19.

Ifølge CDC skal personer, der har fået en alvorlig allergisk reaktion af vaccinen, undgå at få dose nummer to.

CDC definerer det som en alvorlig reaktion, hvis personer efterfølgende har haft brug for at få adrenalin eller behandling på hospitalet.

Agenturet anbefaler også folk at undgå vacciner, der indeholder ingredienser, som de tidligere har fået alvorlige allergiske reaktioner af.

Indtil videre har folk i USA dog kun to forskellige vacciner mod coronavirus at vælge imellem.

Der er tale om vaccinen udviklet af selskaberne Pfizer og Biontech samt vaccinen udviklet af selskabet Moderna. De er som de eneste blevet godkendt til nødbrug i USA indtil videre.

For at undgå uheld anbefaler CDC, at personer med en historik for alvorlige allergiske reaktioner konsulterer deres læge, før de bliver vaccineret.

CDC oplyser samtidig, at folk med alvorlig allergi over for mad, dyr, latex, medicin, miljømæssige forhold som kulde og varme samt folk med en familie historik for alvorlige allergiske reaktioner stadig bør kunne blive vaccineret.

USA's lægemiddelstyrelse, FDA, undersøger lige for tiden fem tilfælde, hvor folk har fået allergiske tilfælde efter at være blevet vaccineret med Pfizer og Biontechs vaccine.

Fredag sagde FDA, at vaccinen fra Moderna ikke bør gives, hvis folk har alvorlig allergi over for enhver af ingredienserne i vaccinen.

I Storbritannien har myndighederne også godkendt vaccinen fra Pfizer og Biontech til nødbrug.

Her anbefaler lægemiddelstyrelsen, at vaccinen ikke gives til personer, hvis de har alvorlig allergi overfor mad eller medicin.

/ritzau/Reuters