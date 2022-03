USA kalder det for en »seriøs eskalering«.

Sådan lyder det, fordi Nordkorea angiveligt har foretaget to prøveaffyringer af nyudviklede, langtrækkende missiler.

Det har talsmand for Pentagon, John Kirby, udlagt på et pressemøde. Ifølge CNN.

»USA fordømmer på det kraftigste affyringerne, som er en grov krænkelse af op til flere resolutioner fra FNs Sikkerhedsråd, og det vil unødigt øge spændingerne og destabilisere sikkerhedssituationen i regionen,« siger han.

Nordkorea og Kim Jong Un har givet udtryk for, at der er tale om opsendelse af en satellit. Foto: KCNA Vis mere Nordkorea og Kim Jong Un har givet udtryk for, at der er tale om opsendelse af en satellit. Foto: KCNA

Amerikansk militær mener, at Nordkorea gennemførte testaffyringerne 26. februar og 4. marts, og der skulle være tale om »et nyt interkontinentalt ballistisk missilsystem«. Det vil sige et missil, der er i stand til at bære atomvåben og kan afyrres fra et kontinent til et andet.

Nordkorea har selv meldt ud, at opsendelserne er sket i forbindelse med udviklingen af en rekognosceringssatellit.

Det lyder videre, at man fra USAs side nu regner med, at Nordkorea vil evaluere testaffyringerne af missilsystemet, inden der i fremtiden sandsynligvis vil blive gennemført fuld test af missilerne »måske forklædt som en opsendelse i rummet«.

USA mener, at det nye missilvåben tidligere er blevet vist frem ved parader både i oktober 2020 og oktober 2021.

Oplysningerne om det nye missilsystem vil nu også blive undersøgt i Japan og Sydkorea.

»USA lægger både informationerne offentligt frem og deler dem med andre allierede og partnere, fordi vi mener, at det internationale samfund må tale med en samlet stemme og tage afstand fra yderligere udvikling af den slags våben fra Nordkoreas side,« siger John Kirby fra Pentagon.