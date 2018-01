Tyrkiet siger, det dræber 260 islamister og kurdiske oprørere. USA siger koalition dræber op mod 150 IS-folk.

Ankara/Washington. USA og Tyrkiet melder hver især om mange dræbte i aktioner i Syrien.

USA oplyser på vegne af den internationale koalition, at det har dræbt mellem 145 og 150 militante islamister i Eufrats floddal.

Tyrkiets hær hævder på sin side, at det de seneste dage har slået 260 kurdiske militsfolk og medlemmer af Islamisk Stat (IS) ihjel under en militæroperation i det nordlige Syrien.

Det fremgår ikke, hvor de to parter har deres oplysninger fra.

Tyrkiet har i fire dage været i gang med en offensiv mod den kurdiske milits YPG i regionen Afrin.

YPG støttes af USA i kampen mod Islamisk Stat, og den amerikanske regering har bedt Nato-partneren Tyrkiet om at være tilbageholdende og undgå for mange civile tab.

Præsident Donald Trump ventes onsdag i en telefonsamtale med sin tyrkiske kollega, Recep Tayyip Erdogan, udtrykke den amerikanske bekymring over situationen. Det siger en højtstående embedsmand i Washington.

Tyrkiet hævder, at YPG samarbejder med den i Tyrkiet forbudte kurdiske organisation PKK.

USA siger, at den internationale koalition ved et præcist angreb dræbte op mod 150 medlemmer af Islamisk Stat (IS).

Det sket i et område af Eufrat-floddalen As Shafah, som stadig er under IS' kontrol.

/ritzau/Reuters