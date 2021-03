Avis skriver, at alliance om sjældne jordarter udfordrer Kinas dominans. Biler, fly, mobiler er afhængige.

USA, Japan, Indien og Australien vil arbejde sammen for at sikre, at der vil være nok sjældne jordarter - metaller - til at fremstille elbiler og andre vigtige produkter.

Det skriver den japanske avis Nikkei.

Det er et skridt, som ifølge avisen er taget for at kunne tage kampen op med Kina, der har de største reserver af sjældne jordarter.

Udtrykket sjældne jordarter dækker i virkeligheden over særlige metaller, der er helt afgørende i fremstilling af blandt andet elbiler, fly og mobiltelefoner.

De fire lande, som nu går sammen, vil fredag holde et videomøde, skriver Nikkei.

Grønland er et af de områder i verden, der er kendt for sjældne jordarter i undergrunden. Men der findes ingen produktion af betydning i dag. Klimaet er en hæmsko, og der er ikke en infrastruktur til minedrift i stor stil.

/ritzau/Reuters