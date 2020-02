Taliban og USA har aftalt stop for angreb i en uge, siger amerikansk embedsmand. I Afghanistan er der kritik.

USA og den militante bevægelse Taliban har indgået en form for kortvarig våbenhvile i form af en aftale om en uges reduktion i volden i Afghanistan.

Det siger en højtstående amerikansk regeringsembedsmand fredag. Syvdagesperioden er endnu ikke indledt, siger kilden.

Aftalen kommer til at gælde for hele Afghanistan og omfatter også afghanske soldater. Den afghanske regering har ellers ikke været en del af de samtaler, der har foregået mellem USA og Taliban.

- Aftalen om en reducering i volden er meget specifik. Den gælder hele landet og omfatter afghanerne, siger den højtstående embedsmand.

Kilden tilføjer, at aftalen omfatter "alt. Vejsidebomber, selvmordsbomber og raketangreb."

Meldingen kommer efter et møde mellem USA's udenrigsminister, Mike Pompeo, forsvarsminister Mark Esper og den afghanske præsident, Ashraf Ghani.

De er samlet til sikkerhedskonference i München i denne weekend.

Torsdag sagde Esper, at et forslag var klar. Men han gik ikke i detaljer om indholdet.

Også USA's præsident, Donald Trump, sagde, at der var en "god chance" for at indgå en aftale med Taliban, der kan føre til en delvis tilbagetrækning af amerikanske soldater.

Men i Afghanistan er der kritik af aftalen og skepsis overfor, om den reelt er et fremskridt.

Tamim Asey fra Institute for War and Peace Studies i Kabul spørger, hvor den afghanske regering har været i det seneste halvandet år, hvor forhandlingerne mellem USA og Taliban har fundet sted.

- Vi ønsker alle fred, skriver han på Twitter.

- Lad os ikke blive opslugt af følelser og byde en ukendt aftale velkommen, der er forhandlet i vores (afghaneres) fravær, skriver han.

Præsidentkandidat og tidligere efterretningschef Rahmatullah Nabil mener, at syv dages relativ ro fra Taliban reelt ikke er en indrømmelse, skriver han på Twitter.

Aftalen kommer i vinterperioden, hvor der i forvejen er mindre aktivitet fra de militante gruppers side.

/ritzau/Reuters