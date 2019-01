Særligt udsendte fra USA mødes i disse dage med den militante gruppe Taliban i Qatars hovedstad, Doha.

Særligt udsendte fra USA mødtes tirsdag med repræsentanter fra den militante gruppe Taliban i Qatars hovedstad, Doha.

Her forsøgte parterne at forhandle sig frem til en afslutning på krigen i Afghanistan.

Det bekræfter det amerikanske udenrigsministerium ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Vi kan bekræfte, at USA's særlige fredsudsending til Afghanistan, Zalmay Khalilzad, sammen med en tværsektoriel gruppe er i Doha for at tale med repræsentanter fra Taliban, meddeler en talskvinde fra ministeriet.

Der er afsat to dage til fredssamtalerne.

Amerikanske Khalilzad har flere gange tidligere mødtes med Taliban, men det er første gang, at USA direkte bekræfter, at møderne mellem den højtstående repræsentant og den militante bevægelse finder sted.

På trods af at Taliban næsten dagligt foretager angreb i Afghanistan, bliver møderne afholdt som planlagt.

Senest i denne uge blev mindst 100 mennesker dræbt, da Taliban angreb en militærbase i den sydlige del af provinsen Maidan Wardak.

Ifølge indenrigsministeriet begyndte angrebet med en bilbombe, hvorefter oprørere åbnede ild mod de afghanske styrker.

