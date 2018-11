USA vil ikke skade forholdet til Nordkorea og skruer derfor ned for størrelsen på militærøvelser med Sydkorea.

USA og Sydkorea vil skrue ned for størrelsen på næste års fælles militærøvelse, så den ikke skader de diplomatiske forbindelser til Nordkorea.

Det siger USA's forsvarsminister, Jim Mattis, ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Øvelsen, der går under navnet Foal Eagle, afholdes normalt om foråret. Men den seneste øvelse er først blevet udskudt og senere helt aflyst.

- Foal Eagle bliver reorganiseret, så det holdes på et niveau, der ikke er diplomatisk skadeligt, siger Jim Mattis til journalister.

Tidligere indebar Foal Eagle både operationer til lands, til vands og i luften og involverede mere end 20.000 amerikanske og 30.000 sydkoreanske tropper.

Ifølge Mattis vil øvelsen nu blive "reduceret i størrelse". Han oplyser ikke nærmere detaljer om, hvad nedskaleringen mere konkret betyder.

Ved et historisk topmøde i juni 2018 indgik USA's præsident, Donald Trump, og Nordkoreas leder, Kim Jong-un, en aftale om at arbejde frem mod en atomafrustning af Den Koreanske Halvø.

Siden da har USA og Sydkorea suspenderet de fleste planlagte militærøvelser. Senest skulle en tidligere udskudt øvelse efter planen afholdes i december i år, men i oktober blev planen lagt i graven.

Trump har flere gange givet udtryk for, at han ikke ønsker at planlægge nye militærøvelser med Sydkorea.

Han har kritiseret øvelserne for at være for dyre og "meget provokerende" over for Nordkorea, skriver nyhedsbureauet AFP.

Forsvarsministeriet har dog samtidig understreget, at USA ikke ville aflyse flere allerede planlagte militærøvelser.

Men ifølge forsvarsministeren skal militærøvelsen, der er planlagt i foråret 2019, altså være af en mindre størrelse end hidtil.

/ritzau/