Lande skal blandt andet øve at "identificere og ramme" krydsermissiler, oplyser Sydkorea.

En stor fælles militærøvelse mellem USA og Sydkorea er mandag gået i gang.

Det meddeler det sydkoreanske ministerium for nationalt forsvar ifølge nyhedsbureauet dpa.

Øvelsen er et modsvar på den fortsat anspændte situation med Nordkorea.

Over 11 dage vil der blandt andet foregå computersimulationer og øvelser i felten.

Ifølge Sydkorea vil forsvar mod atomtruslen fra Nordkorea også være et vigtigt element i øvelsen.

Det står ikke umiddelbart klart, hvor mange der tager del i øvelsen, som har fået navnet Freedom Shield.

Ifølge stabscheferne fra Sydkoreas militære grene vil den involvere dobbelt så mange tropper fra begge sider som den tilsvarende øvelse sidste år. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

I alt vil der være 48 runder med felttræning, heriblandt luftangreb, udtaler stabscheferne.

Sydkorea og USA ønsker blandt andet at øve at "identificere og ramme" krydsermissiler, siger Lee Sung-jun, som er talsperson for de fælles stabschefer.

Ifølge det sydkoreanske nyhedsbureau Yonhap er der også en mulighed for, at såkaldte strategiske enheder som hangarskibe og bombefly deltager.

Det amerikanske militær afviser dog at uddybe af hensyn til sikkerheden.

"Strategisk" bruges ofte til at beskrive atomstyrker, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Den nordkoreanske regering har kritiseret USA og Sydkorea. Den kalder militærøvelsen en øvelse til atomkrig.

USA og Sydkorea har kaldt øvelserne defensive.

Nordkorea har tidligere udført missiltest som modsvar på øvelserne.

Siden tidligt i 2022 har Nordkorea udført over 100 missiltest for at modernisere sit våbenarsenal. Det skriver nyhedsbureauet AP.

Nordkoreas leder, Kim Jong-un, sagde i januar år, at det ikke længere var muligt at forene Syd- og Nordkorea, hvormed han droppede et langvarigt mål for Nordkorea.

Øvelsen varer frem til 14. marts.

/ritzau/